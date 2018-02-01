Покушение на депутата на Днепропетровщине: неизвестный бросил в гараж две гранаты и скрылся

Депутата с множественными осколочными ранениями обеих ног госпитализирован в больницу.

Полиция Днепропетровской области начала расследование по факту покушения на убийство депутата Никопольского городского совета Александра Рыбакова.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция уточняет, что взрывы прогремели, когда потерпевший выходил из гаража, поставив автомобиль. В этот момент неизвестный мужчина бросил в гараж две гранаты, предположительно, Ф-1 и РГД-5. После нападения злоумышленник скрылся.

В настоящее время полиция опрашивает возможных свидетелей происшествия и устанавливает все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

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Депутат с множественными осколочными ранениями обеих ног госпитализирован в больницу.

По информации начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, пока его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Днепропетровской области, автомобиль Toyota Camry, который был поврежден в результате взрывов, принадлежит жене Рыбакова - судье Никопольского горрайонного суда Валерии Рыбаковой.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 января в результате взрыва неустановленного предмета был ранен депутат Никопольского городского совета Александр Рыбаков. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение городской больницы и прооперировали.