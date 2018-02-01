В Днепропетровской области в результате взрыва ранен депутат

Как сообщают местные СМИ, ранения получил депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков, его госпитализировали.

В Никополе Днепропетровской области вчера, 31 января, в результате взрыва неустановленного предмета ранен депутат Никопольского городского совета.

Информацию о происшествии УНИАН подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в 18:30 возле гаражей на ул. Трубченко.

«В результате взрыва осколочное ранение ноги получил 57-летний мужчина, он госпитализирован», - говорится в сообщении. Проводится следствие.

Читайте такжеВ Киеве застрелили мужчину, еще один ранен

В то же время, как сообщают местные СМИ, ранение получил депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков. СМИ также сообщают, ссылаясь на слова очевидцев, что взрыв произошел, когда Рыбаков загнал машину в гараж.

Сообщается, что в результате взрыва депутат потерял много крови. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение городской больницы, прооперировали и перевели в отделение реанимации. Сейчас он без сознания, медики оценивают его состояние как стабильное.