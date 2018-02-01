Львовские 50 оттенков серого: киевлянка организовала в центре Львова БДСМ-студию

Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривень за один час.

Во Львове правоохранители разоблачили БДСМ-студию, где работницы оказывали клиентам платные сексуальные услуги.

Во время санкционированного обыска в помещении студии полицейские обнаружили и изъяли: БДСМ-девайсы, средства контрацепции и гигиены, оргтехнику, которая использовалась для распространения рекламы о деятельности студии, денежные средства, вырученные за оказание платных сексуальных услуг, а также черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что работу БДСМ-студии организовала 26-летняя уроженка Киевской области. Кроме ведения бухгалтерии, аренды помещения и других хозяйственных дел, женщина и сама оказывала клиентам платные сексуальные услуги.

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«В салоне работали четыре девушки, которые, кроме выполнения эротических массажей, предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривен за один час. Большую часть полученных средств организатор работы салона забирала, а остальное отдавала «работницам», - рассказал начальник управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции во Львовской области подполковник полиции Сергей Молотов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Работники салона привлечены к административной ответственности по ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией).

Как сообщал УНИАН, в Париже, столице Франции, начал работать первый в стране бордель с секс-куклами вместо проституток.