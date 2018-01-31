Во Франции открылся первый бордель с секс-куклами вместо живых девушек

Ученые утверждают, что через 30 лет заниматься сексом с роботом будет нормальным.

В Париже, столице Франции, начал работать первый в стране бордель с секс-куклами вместо проституток. Гостям заведения предлагают на выбор четыре силиконовые модели в соблазнительных одеждах. Все куклы имеют разный цвет волос и "фигуру".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Sun.

Клиенты могут уединиться с реалистичными "избранницами" в отдельных комнатах, украшенных изображениями других "проституток". Владельцы обещают, что это будет новый, уникальный опыт для посетителей.

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Это уже не первое подобное заведение Европы. Раньше публичный дом с куклами открыли в Великобритании. Владельцы предлагали сначала попробовать секс с резиновой моделью, прежде чем ее покупать.

Еще один бордель с куклами открыли в Амстердаме на прошлой неделе. Его соучредителем стал владелец скандального голландского шоу Shoot and Swallow.

"Ученые утверждают, что через 30 лет заниматься сексом с роботом будет нормальным", - говорит представитель шоу. "В этом эксперименте мы хотим определить, как люди относятся сейчас к полового акта с куклой".