Пограничники задержали в автобусе "Одесса-Москва" украинца с десятком чужих документов

Во время проведения пограничного контроля 58-летний мужчина предъявил чужой паспорт, и оказалось, что он у него не один.

В Сумской области пограничники задержали украинца, который ехал в Российскую Федерацию с десятком документов других лиц. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, сегодня, 29 января, в пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки NEOPLAN украинской регистрации, следовавший по маршруту «Одесса-Москва».

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«Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил пограничникам чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили его настоящий паспорт, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя», - говорится в сообщении.

58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине "заблудились" трое россиян, у одного из задержанных пограничники нашли военный билет.