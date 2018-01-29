Пограничники задержали в автобусе "Одесса-Москва" украинца с десятком чужих документов

20:52, 29 января 2018
Происшествия
600 0
Украинец ехал к Российской Федерации с десятком документов других лиц / Фото УНИАН

Читайте такжеУ нервозных украинцев на админгранице с оккупированным Крымом изъяли выданные в ОРДЛО паспорта

«Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил пограничникам чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили его настоящий паспорт, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя», - говорится в сообщении.

58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине "заблудились" трое россиян, у одного из задержанных пограничники нашли военный билет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter