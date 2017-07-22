На Сумщине "заблудились" трое россиян, у одного из задержанных пограничники нашли военный билет

12:23, 22 июля 2017
Происшествия
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Задержанных россиян доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.

Донецкий погранотряд Госпогранслужбы Украины / фото УНИАН

Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от границы вблизи населенного пункта Рясне Краснопольского района задержал трех граждан Российской Федерации.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, трое мужчин «незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска».

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«Как выяснилось в дальнейшем, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний - внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний - не имел никаких документов, удостоверяющих личность», - добавили в ведомстве.

Задержанных россиян доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.

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Теги: #пограничники на Сумщине#россияне пересекли границу