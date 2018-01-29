В Киеве застрелили мужчину, еще один ранен
13:16, 29 января 2018Происшествия
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Устанавливаются все обстоятельства происшествия, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.
На место направлены наряды патрульной полиции / фото УНИАН
Сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один ранен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Так, поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе.
В результате перестрелки возле метро Берестейская погиб человек
"На место были направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 28 января, в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
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