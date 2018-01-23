В Кривом Роге водитель грузовика задушил себя ремнем прямо в авто, закрывшись от патрульных

В Кривом Роге после остановки патрульными и составления протокола о нарушении водитель грузовика совершил самоубийство прямо в кабине авто. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

22 января около 15 часов стражи порядка остановили грузовое транспортное средство DAF, водитель которого нарушил требования дорожного знака.

Во время проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 130 КУоАП.

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Учитывая это, у патрульных возникло подозрение, что удостоверение на право управления транспортным средством является ненастоящим и имеет признаки подделки, в связи с чем на место была вызвана СОГ.

"Во время рассмотрения дела водитель заметно нервничал и неоднократно просил его отпустить, но получил отказ и был предупрежден об уголовной ответственности за предложение или обещание предоставления неправомерной выгоды", - рассказали в полиции.

После окончания рассмотрения правоохранители отправились в патрульный автомобиль для составления постановления об административном правонарушении.

"Когда полицейские подошли к грузовику, чтобы ознакомить водителя с административными материалами, обнаружили, что последний закрылся. Заглянув в салон, заметили, что у водителя отсутствуют признаки жизни, а вокруг шеи обмотан ремень", - заявили правоохранители.

После этого немедленно вызвали скорую помощь и разбили боковое стекло грузовика, однако спасти водителя не удалось.