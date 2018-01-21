Жертвами террористической атаки на отель в Кабуле стали 6 украинцев - Климкин

Жертвами террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле стали 6 украинцев. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

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«Доложил президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Сегодня, 21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины.