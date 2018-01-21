СМИ: в результате вчерашней атаки боевиков на отель в Кабуле погибли более 40 человек (фото)

В результате вчерашней атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле погибли не менее 43 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером 20 января. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца.

В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле есть один украинец.

Позже он сообщил, что граждан Украины среди жертв атаки террористов может быть больше.