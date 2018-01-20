На Житомирщине ликвидировали пожар в Брусилове

В Житомирской области пожарные ликвидировали возгорание крыши хозяйственной постройки в Брусилове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

19 января в 20:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной здания в поселке Брусилов. Об этом спасателям сообщили соседи, которые увидели огонь на крыше.

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На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огнем охвачена крыша по всей площади и существует угроза его распространения на расположенное рядом здание.

Силами огнеборцев в 22:15 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша на площади 15 кв. м. Погибших и травмированных не обнаружено.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.