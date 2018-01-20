На Харьковщине военный взял в заложники женщину (фото)

В субботу, 20 января, на Харьковщине военный взял в заложники женщину. В городе Чугуев мужчина заперся в квартире многоэтажки и не сообщал никаких требований.

Об этом, со ссылкой на источники среди силовых структур, сообщило издание NewsRoom.

Поскольку ситуация была не критичной, она уже разрешилась путем переговоров.

Позже выяснилось, что мужчина вернулся из зоны АТО и праздновал возвращение в кафе со своей сожительницей и ее дочерью.

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"Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил свою избранницу в плохой заботе о детях и пригрозил ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию, а он заперся с жительницей Чугуева в квартире. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, после чего бойца убедили отпустить заложницу и сдаться", - цитирует издание источник среди правоохранителей.

Напомним, что в Харькове 30 декабря, около 14:00 вооруженный мужчина ворвался в почтовое отделение и забаррикадировался изнутри. У него в заложниках оказались 11 человек, среди которых трое женщин и двое детей. В 20:30 спецназовцы КОРД штурмовали отделения. Им удалось задержать нападавшего и вывести всех заложников.

Позже выяснилось, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. У мужчины 1977 года были проблемы с психикой.