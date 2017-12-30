В Харькове силовики освободили заложников и задержали захватчика отделения "Укрпошты"

В Харькове силовики освободили заложников и задержали злоумышленника, который захватил отделение "Укрпошты".

Как передает УНИАН, об этом написала председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

"Ситуация с захватом отделения Укрпошты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпошты", захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.