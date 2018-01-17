За двое суток во Львовской области жертвами морозов стало четверо людей
12:20, 17 января 2018Происшествия
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Умершим было от 25 до 61 года.
За двое суток во Львовской области от переохлаждения погибло четверо людей / фото УНИАН
Во Львовской области за 15-16 января от переохлаждения умерли четыре человека.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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По данным ведомства, тела трех погибших были найдены в Дрогобычском районе области, еще одно - в Самборском. Умершим было от 25 до 61 года. Все погибшие не имели следов насильницкой смерти.
Тело одной погибшей идинтифицировать не удалось, остальные оказались местными жителями.
Как сообщал УНИАН, в Карпатах и на закарпатье из-за снегопадов объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды в Украине обесточены 15 наслених пунктов.
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