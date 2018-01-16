В харьковском метро умер мужчина
15:27, 16 января 2018Происшествия
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По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет следственно-оперативная группа / фото УНИАН
Утром 16 января в харьковском метрополитене скоропостижно скончался 70-летний мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Newsroom.
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Информация о чрезвычайном происшествии на станции "Госпром" поступила к правоохранителям в 09:22. По предварительной информации, пожилой пенсионер умер из-за проблем с сердцем. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет следственно-оперативная группа.
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