В харьковском метро умер мужчина

Утром 16 января в харьковском метрополитене скоропостижно скончался 70-летний мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Newsroom.

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Информация о чрезвычайном происшествии на станции "Госпром" поступила к правоохранителям в 09:22. По предварительной информации, пожилой пенсионер умер из-за проблем с сердцем. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве на метро "Дарница" пассажир упал на рельсы.