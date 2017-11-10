В Киеве на метро "Дарница" пассажир упал на рельсы
17:15, 10 ноября 2017Происшествия
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Информации о состоянии пострадавшего от медиков еще нет.
На "Дарнице" человек упал на рельсы / metro.kiev.ua
В Киеве на станции метро "Дарница" пассажир упал на рельсы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".
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"Дарница". Падение пассажира на рельсы. Человека подняли. Информации о состоянии пострадавшего от медиков еще нет. Причины выясняет полиция. Движение поездов возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября вечером в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".
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