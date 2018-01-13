На Харьковщине неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В Харьковской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая, в результате взрыва пострадавших нет.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Дергачевский отдел полиции сегодня, 13 января, в 2.15 из службы "102". Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты и обломки гранаты РГД-5.

"По предварительным данным, неизвестный бросил гранату во двор заявителя через забор", - говорится в сообщении. В результате взрыва во дворе повреждены бытовые помещения.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.