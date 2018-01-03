В Днепре мужчина во время конфликта взорвал боевую гранату
Пострадавший, который получил многочисленные осколочные ранения, госпитализирован в больницу.
В Днепре полиция задержала злоумышленника, который во время конфликта бросил гранату под ноги другому мужчине.
Читайте такжеВ Харькове подорвали автомобиль скандального полицейского
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел сегодня около часа ночи на бульваре Славы.
Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно РГД-5.
Пострадавший, который получил многочисленные осколочные ранения, госпитализирован в больницу.
Злоумышленник задержан и доставлен в полицию.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.