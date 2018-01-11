В Киеве нетрезвый подполковник полиции "влетел" на автомобиле в столб - СМИ

В Киеве недалеко от Соломенской площади автомобиль Daewoo Nexia врезался в столб.

Как пишет dtp.kiev.ua, водитель двигался на большой скорости по ул. Митрополита Василия Липкивского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, "вылетел" с проезжей части и врезался в электроопору.

Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа, бойцы ГСЧС.

По данным издания "Киев Оперативный", водителем, который попал в ДТП, оказался подполковник национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда.

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"У него все признаки сильного алкогольного опьянения, он сбежал из больницы", - пишет издание.

"Около 21:45 водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по Митрополита Липковского в сторону Соломенской улицы, возле Соломенской площади потерял управление над автомобилем и на большой скорости врезался пассажирской стороной в электроопору. От удара автомобиль Daewoo начал гореть. К счастью, в салоне авто, кроме водителя, никого не было и он смог самостоятельно выбраться из горящего авто. Пожар оперативно ликвидировали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Водителя госпитализировали", - пишет "Киев Оперативный".