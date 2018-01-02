В Ровно в масштабном ДТП пострадали три человека, повреждены 26 автомобилей

В Ривне в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около трех часов ночи 2 января на улице Коновальца, пострадали три человека, повреждены 26 автомобилей.

Читайте такжеВодитель на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы" - спасти мужчину не удалось (фото)Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 26-летний житель Ривне на автомобиле «Мерседес S 500» не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор.

В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора.

Кроме того, обломки забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку автомобилей.

В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ривне диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

По словам врачей, все пострадавшие имели запах алкоголя. Окончательные результаты станут известны после проведения экспертизы отобранных образцов крови.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.