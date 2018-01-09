Привязали петарду к хвосту: в Киеве жестокое убийство собаки всколыхнуло один из районов (видео)

В столице группа молодежи или детей привязала петарду на хвост собаке и подожгла ее. От последствий взрыва животное погибло в страшных мучениях.

Пес "Буба" жил на рынке длительное время и был любимцем продавцов. Его называют умным и добрым, говорится в сюжете ТСН.

О "Бубе" рассказывают и в мясном отделе, и в бакалее. "Он такой был доверчивый – я вам передать не могу. Ласковый, в руки давался. Его почесали, он придет снова, мордой в колено, чтобы его снова погладили, почесали", - говорит одна из продавщиц.

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"Группа подростков привязала петарду к хвосту собаки и взорвала эту петарду", - рассказала зоозащитница Оксана Костюкевич.

От боли пес спрятался в подвал дома. Спасатели, которые приехали его доставать, были потрясены увиденным. "Там буквально кишки наружу торчали", - говорит один из них.

Этот случай возмутил не только зоозащитников, но и обычных жителей района. Они потрясены жестокостью подростков, поэтому вышли на митинг под прокуратуру.

По закону жестокое обращение с животными может стоить малолетним садистам до восьми лет тюрьмы.