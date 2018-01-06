В Краматорске 18-летний юноша ради развлечения совершил 27 поджогов за месяц
Пироман разводил огонь в жилых домах, частных хозяйствах и на чердаках, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.
В Краматорске задержали 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов.
Как сообщает полиция Донецкой области, проникая в подъезды, злоумышленник разводил костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале.
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Парень признался правоохранителям, что главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога. При этом то, что от его действий могут погибнуть люди, его совсем не беспокоило.
Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов.
Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал. Дальнейшую его деятельность пресекли полицейские.
По указанным фактам следователями Краматорского отдела полиции начато досудебное расследование по квалификации - ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.