В Краматорске 18-летний юноша ради развлечения совершил 27 поджогов за месяц

В Краматорске задержали 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов.

Как сообщает полиция Донецкой области, проникая в подъезды, злоумышленник разводил костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале.

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Парень признался правоохранителям, что главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога. При этом то, что от его действий могут погибнуть люди, его совсем не беспокоило.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов.

Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал. Дальнейшую его деятельность пресекли полицейские.

По указанным фактам следователями Краматорского отдела полиции начато досудебное расследование по квалификации - ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.