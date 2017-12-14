Волна поджогов автомобилей: во дворе ривненчанина сгорел Mercedes GL 500 (фото)

В Ривне около 2-х часов ночи 14 декабря в результате пожара уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и повреждена часть частного дома.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему рівнянину.

Спасатели ликвидировали пожар. По предварительной информации, причина пожара - поджог. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Это уже не первый подобный инцидент в декабре. Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 декабря в Ровно неизвестные дотла сожгли Audi Q7 на дворе предпринимателя. 7 декабря в Харькове сожгли автомобиль судьи. 13 декабря в Одессе около управления горсовета неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли Lexus чиновника.