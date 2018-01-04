В Житомире начато расследование жестокого избиения студентки
Вчера вечером на окраине Житомира неизвестные с особой жестокостью избили 19-летнюю студентку.
В Житомире полиция открыла уголовное производство по факту избиения 3 января студентки одного из вузов города.
Читайте такжеНа Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сведения в ЕРДР внесены по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас известно, что вчера вечером, 3 января, на окраине Житомира неизвестные с особой жестокостью избили 19-летнюю студентку, которую без сознания доставили в реанимацию одной из житомирских больниц.
Полиция устанавливает лиц, совершивших данное преступление. Девушка является студенткой Житомирского госуниверситета имени Франко, который уже начал сбор средств на лечение пострадавшей.
Расследование этого дела продолжается.