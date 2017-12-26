В Житомире мужчина в кафе угрожал посетителям гранатой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, событие произошло в эти выходные.

В одном из городских кафе посетители отобрали у нетрезвого мужчины подозрительный предмет, внешне похожий на гранату, отнесли его подальше от помещения и вызвали полицию. Правоохранители изъяли опасную вещь.

По факту незаконного обращения с боеприпасами начато уголовное производство.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городском кафе находится мужчина с опасным предметом.

Читайте такжеВ Запорожье в результате взрыва в общежитии погибли два человека

На место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, кинолог и патрульные полицейские", - рассказали УНИАН в полиции.

На месте происшествия со слов свидетелей и очевидцев выяснилось, что во время внезапной споры между посетителями один из них, находившийся явно в нетрезвом состоянии, вытащил предмет, внешне похожий на гранату. Другие мужчины не растерялись, отобрали у него опасную вещь и вынесли ее подальше от людного места. Одновременно были вызваны полицейские.

Специалисты-взрывотехники действительно обнаружили предмет, внешне похожий на гранату Ф-1 с большим подрывником. Ее изъяли и направили на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Расследование этого дела продолжается.