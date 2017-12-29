На Житомирщине будут судить банду, которая вымогала деньги у предпринимателей Новограда-Волынского

На Житомирщине будут судить банду из трех мужчин, которые требовали деньги у предпринимателей Новограда-Волынского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на этой неделе дело в отношении злоумышленников передано в суд. Во время досудебного расследования установлено, что в течение года, начиная с июля 2016 - го, разбойная группа совершила ряд преступлений, связанных с вымогательством денежных средств и чужого имущества у частных предпринимателей и жителей Новограда-Волынского.

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"Уже известно, что ранее судимый местный преступный авторитет организовал общественно-опасную преступную группу, в состав которой вошли двое ранее судимых местных жителей Новограда - Волынского. Среди прочего, участники группировки систематической передавала продукты и вещи осужденным в учреждения отбывания наказаний", - рассказали в прокуратуре.

В июле этого года эта организованная группу была обезврежена, а ее членов были задержаны и взяты под стражу. Досудебное расследование проводилось следственным отделом Главного управления Нацполиции в области.

Сейчас обвинительный акт направлен в Новоград-Волынский горрайонный суд для рассмотрения по существу.