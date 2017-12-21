В Харькове сожгли авто мужа судьи, которая ведет дело о резонансном ДТП с шестью погибшими - СМИ

В Харькове сгорел автомобиль Lexus, которым пользуется работник прокуратуры Станислав Муратов, муж судьи Киевского райсуда Харькова Светланы Муратовой, которая рассматривает дело о резонансном ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова.

Корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах Харьковской области подтвердил, что поврежденный автомобиль принадлежит работнику прокуратуры Харьковской области, который работает в «убойном отделе». Его жена - сотрудница одного из судов в Харькове.

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При этом собеседник агентства выразил убеждение, что поджог автомобиля работника прокуратуры не связан с работой жены судьи.

По данным отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о возгорании автомобиля Lexus на улице Шота Руставели поступила в Основянский отдел полиции 20 декабря в 16:20.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

При этом в отделе коммуникации отказались отвечать на вопрос, кто пользовался автомобилем.

Согласно данным, которые Муратов, занимающий должность прокурора отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Управления надзора в уголовном производстве, указал в декларации о доходах за 2016 год, он пользуется автомобилем Lexus LX 570 2010 года выпуска. Владелицей авто Муратов указал свою тещу Светлану Зинченко.

Справка УНИАН. Светлана Муратова рассматривает дело о ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове, в результате которой погибли шесть человек.

Напомним, что 21 декабря в Апелляционном суде Харьковской области рассмотрят апелляционную жалобу, которую подал адвокат Геннадия Дронова. Сергей Перепелица не согласен с решением следственного судьи Киевского райсуда о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей второго участника смертельного ДТП на Сумской.