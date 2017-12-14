В Харькове защита второго участника резонансного ДТП в ближайшие дни обжалует арест

Защита второго участника ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Геннадия Дронова в апелляции обжалует продление ему меры пресечения в виде ареста.

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Как сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица, апелляционная жалоба будет подготовлена в ближайшие дни.

По словам Перепелицы, защита будет настаивать на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, чтобы Дронов мог общаться с врачами.

При этом Перепелица не смог точно сказать, какое у Дронова самочувствие сегодня, ведь не посещал его.

Как сообщал УНИАН 13 декабря Киевский райсуд Харькова под председательством судьи Светланы Муратовой принял решение о продлении Дронову срока содержания под стражей до 10 февраля включительно без права внесения залога.

Справка УНИАН. Авария произошла вечером 18 октября на пешеходном переходе на перекрестке улицы Сумьской и переулка Мечникова в Харькове. Там столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen, после чего Lexus отбросило на толпу пешеходов.

В результате аварии шесть человек погибли, 5 получили травмы.

Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.