Под Николаевом патрульные расстреляли устроившего погоню мужчину с гранатой (фото, видео)

В воскресенье ночью, 17 декабря, на трассе между Николаевом и Херсоном правоохранители расстреляли мужчину, который устроил погоню на патрульной машине и взорвал боевую гранату.

Об этом пишет местное издание 0512.

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Сообщается, что в Херсоне неизвестный мужчина на белом автомобиле Geely совершил грабеж, данную информацию по ориентировке сразу же получили в полиции. После преступления мужчина направился на автомобиле в сторону Николаева, но на выезде из Херсона был остановлен на посту полиции. Выйдя из автомобиля, мужчина достал боевую гранату и начал угрожать взорвать ее. На посту, кроме правоохранителей, находились другие люди, поэтому полицейские приняли решение не рисковать их жизнью и не предпринимать попыток обезвредить преступника.

«Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" и начал двигаться в сторону Николаева. Но, благодаря слаженным действиям полиции, автомобиль преступника с помощью фуры был заблокирован на трассе между селами Посад-Покровское и Шевченково. Но преступник все же попытался объехать препятствие, при этом не справился с управлением и вылетел в кювет. Выйдя из машины, он начал угрожать полицейским гранатой и выдернул чеку. Полицейские приняли решение открыть огонь для предотвращения дальнейших угроз. После этого мужчина упал, граната выпала у него из рук и взорвалась», – сообщает издание.

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