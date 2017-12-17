В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус, есть пострадавшие (фото)
12:21, 17 декабря 2017Происшествия
1234
По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, поворачивая на базу, не пропустил Opel, который двигался ему на встречу.
В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Стеценко маршрутка врезалась в микроавтобус Opel, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Сообщается, что кабина Opel полностью деформировалась – водитель оказался зажатым внутри своего автомобиля, его доставали спасатели. Его и двух пассажиров микроавтобуса госпитализировали с многочисленными различными травмами.
Двух пассажиров микроавтобуса госпитализировали с многочисленными различными травмами / фото dtp.kiev.ua
По данным "Киев. Оперативный", пассажиров в маршрутке не было. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, поворачивая на базу, не пропустил Opel, который двигался ему на встречу.
Обошлось без погибших.
В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус / фото dtp.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter