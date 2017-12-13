С 17 октября из-за правонарушений во время массовых акций в Киеве открыто 12 уголовных производств

Полиция открыла 12 уголовных производств по фактам совершения правонарушений во время пяти массовых акций, которые состоялись в Киеве с 17 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время "круглого стола" в Министерстве внутренних дел Украины заявил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"По результатам этих политических акций у нас 12 уголовных производств по факту совершения 17 правонарушений", - сообщил он.

Как уточнил Шевченко, всего в Киеве с 17 октября состоялось 5 крупных публичных политических массовых акций. "Начиная с 17 октября, в Киеве, который является главной площадкой как город для массовых акций, произошло 5 крупных публичных массовых акций политической направленности", - сказал Шевченко.

В то же время представитель МВД пояснил, что в это число не входят небольшие пикеты, которые проходят почти каждый день.

Читайте такжеСторонники Саакашвили завершили митинг возле ГПУ (фото, видео)

Он также добавил, что в массовых акциях принимали участие более 1 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, создать Антикоррупционный суд, а также принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

31 октября глава МВД Арсен Аваков приказал снять усиленную охрану с периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.