Палаточный городок под Радой не планируют зачищать

В МВД заявили, что не планируют зачищать палаточный городок под Радой.

Об этом сообщили собеседники УП в МВД.

Позже об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

"Никакие подразделения полиции или Национальной гвардии не собираются и не будут предпринимать никаких действий по отношению к палаточному городку или других митингующих, поэтому хочу подчеркнуть, что та информация, которая сегодня разгоняется, является абсолютно откровенной ложью", - заявил Шкиряк.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Движения новых сил" Міхеіла Саакашвили.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.