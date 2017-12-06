"Половина салона забрызгана кровью": в Киеве в троллейбусе произошла массовая драка - разнимали четыре патруля полиции (фото)

В Киеве на Драйзера, на Троещине, 5 декабря в 23:15 в троллейбус зашли пьяные люди, которые спровоцировали драку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что они представились кондукторами и начали приставать к пассажирам. Потом началась драка, в ходе которой несколько участников получили телесные повреждения.

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"У одного из них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, разорван палец. Половина салона троллейбуса забрызгана кровью троещинцев", - говорится в сообщении.

Также в dtp.kiev.ua сообщили, что усмирить пассажиров удалось 4 патрулям полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в конце ноября был госпитализирован мужчина, получивший ножевое ранение во время драки в Киеве возле станции метро "Черниговская".