В Киеве возле станции метро "Черниговская" произошла драка с поножовщиной

В Киеве госпитализирован мужчина, получивший ножевое ранение во время драки в Киеве возле станции метро «Черниговская». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что «пострадавшего без сознания госпитализировали в больницу». В полиции отмечают, что в Днепровское управление поступило сообщение о госпитализации в стационар мужчины с ножевым ранением, а врачей «скорой» вызвали прохожие, которые стали свидетелями драки возле станции метро «Черниговская» двух нетрезвых мужчин.

Как сообщил начальник отдела полиции №2 Днепровского управления полиции Андрей Возный, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, опросила очевидцев. По предоставленным приметам полицейские оперативно установили и разыскали лиц, причастных к преступлению.

«Мы установили, что накануне мужчина распивал алкогольные напитки со знакомым и его подругой. Между ними возник конфликт - и он решил покинуть компанию. Однако через несколько метров знакомый его догнал, и завязалась драка. В результате мужчина упал на землю, а товарищ ушел. Прохожие увидели кровь на одежде потерпевшего и вызвали врачей», - рассказал правоохранитель.

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Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в причастности к совершению преступления.

Также сообщается, что «при задержании 34-летний мужчина отрицал свою причастность к ножевому ранению знакомого, однако его 29-летняя подруга подтвердила, что у мужчины был при себе нож, который он выбросил».

В сообщении сказано, что в месте, на которое указала женщина, найден нож со следами бурого цвета, который направлен на экспертизу. «Потерпевший - 30-летний местный житель - находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает», - сообщает полиция.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«После опроса мужчину и женщину отпустили под личное обязательство. Продолжаем выяснять обстоятельства ранения киевлянина», - сообщил Возный.

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