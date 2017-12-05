Парасюк снова угодил в скандал с избиением: ударил полицейского в суде (видео)

Народный депутат Владимир Парасюк ударил представителя полиции в мариупольском суде. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Дзиндзя.

Читайте такжеВ полиции подтвердили участие Парасюка в драке возле Славянска и рассказали детали событий

"Жесть!!! Нардеп Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в г. Мариуполь!", – говорится в его сообщении.

Как можно увидеть на записи, депутат дал подзатыльник полицейскому - у него даже кепка слетела от удара.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области началось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы в деле экс-добровольцев АТО Анатолия Виногродского и Леонида Литвиненко. На заседание прибыли нардепы Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев. Депутаты заявили, что готовы взять подозреваемых на поруки.

Как сообщал УНИАН, 17 октября под Верховной Радой произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Во время словесной перепалки Парасюк со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить Гелетея ногой.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".

Самым известным "ногоприкладством" Парасюка стал удар ногой по голове бывшего начальника одного из управлений СБУ Василия Писного в ноябре 2015 года. Именно после того случая премьер Гройсман предложил создать "Кодекс поведения депутатов".

В сентябре 2016 года Парасюк подрался с представителем "Оппоблока" Александром Вилкулом сразу после прямого эфира. Тогда Владимир согнал злость и на машине оппонента - нацарапал на капоте "ВЛК ПНХ".