Парасюк о драке с Вилкулом: другой реакции на его спич быть не может

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можете меня любить, можете ненавидеть, но другой реакции на его пропагандистский спич быть не может", - отметил нардеп.

"Из-за этой мерзости в нашей стране война. Поэтому не жалею за свои поступки и буду так делать всегда", - написал Парасюк.

Как сообщал УНИАН, между народными депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом после эфира на одном из телеканалов завязалась драка.

Позже Парасюк заблокировал автомобиль Вилкула и устроил перепалку с охранниками нардепа. Парасюк повредил машину Вилкула, пытаясь выломать дверь его транспортного средства, а также выцарапав "сообщения" на капоте авто.