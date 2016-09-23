Парасюк о драке с Вилкулом: другой реакции на его спич быть не может
01:06, 23 сентября 2016Политика
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Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что не жалеет о драке с депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом.
Парасюк не жалеет о драке с Вилкулом / фото: УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Можете меня любить, можете ненавидеть, но другой реакции на его пропагандистский спич быть не может", - отметил нардеп.
"Из-за этой мерзости в нашей стране война. Поэтому не жалею за свои поступки и буду так делать всегда", - написал Парасюк.
Как сообщал УНИАН, между народными депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом после эфира на одном из телеканалов завязалась драка.
Позже Парасюк заблокировал автомобиль Вилкула и устроил перепалку с охранниками нардепа. Парасюк повредил машину Вилкула, пытаясь выломать дверь его транспортного средства, а также выцарапав "сообщения" на капоте авто.
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