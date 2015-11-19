Парасюк на заседании антикоррупционного комитета ударил ногой представителя СБУ Писного (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на заседании комитета во время рассмотрения вопроса об обращении Парасюка о назначении Писного на соответствующую должность.

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В ГПУ ранее заявили, что Парасюк ближе к 20 числам ноября будет вызван на допрос по трем уголовным производствам, среди них потасовка с участием Парасюка в ходе заседания суда об избрании меры пресечения лидеру "Укропа" Геннадию Корбану. Прокурор заявил полиции, что нардеп его побил и требовал это зафиксировать. В свою очередь Парасюк обвинил прокурора в том, что он побил Евгения Терехова, который баллотируется на пост мэра Павлограда.

Позже стало известно, что прокуратура г. Киева расследует нанесение легких телесных повреждений Парасюку прокурором ГПУ Александром Голинченко во время судебного заседания по делу Корбана.