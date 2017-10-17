"Кто га*нюк, б**дь?": Парасюк под Радой подрался с Гелетеем (видео)

Под Верховной Радой произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Об этом сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко в Facebook.

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Во время словесной перепалки Парасюк со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить Гелетея ногой.

Как сообщал УНИАН, 17 октября лидеры нескольких политических партий и общественных организаций анонсировали масштабный митинг в центре Киева в поддержку проведения в Украине политической реформы. При этом еще с ночи центральные улицы Киева, где расположены здания Верховной Рады и администрации президента, оцепили усиленные наряды правоохранителей. На дорогах дежурят патрульные, во дворах тренируются бойцы Нацгвардии.