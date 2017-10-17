Гелетей не будет писать заявление в полицию на "неадекватного" Парасюка

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что народный депутат Владимир Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью". Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте также"Кто га*нюк, б**дь?": Парасюк под Радой подрался с Гелетеем (видео)"Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил, какие имеет претензии ко мне лично", – рассказал Гелетей.

"Потому что он взял с собой человека, который снимал, такая заготовка была. С самого начала он сказал, что много людей собралось возле Рады, правоохранителей, но это было только поводом, чтобы этот конфликт произошел", – считает чиновник.

Гелетей также отметил, что Парасюк серьезных ударов ему не нанес, поэтому заявление в полицию начальник УДО писать не будет.

"Я ни в коем случае ни с каким заявлением не обращался (в правоохранительные органы, - ред.). Я не говорю, что есть телесные повреждения или порванная одежда, произошел неприятный инцидент... Ударов не было, был один толчок и его словоблудие", – сказал он.

"Есть хорошее правило – не спорить и не вести диалога с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что это именно то, к чему они стремятся", – отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, сегодня между внефракционным нардепом Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Гелетеем произошла словесная стычка. Депутата в частности возмутило количество силовиков в правительственном квартале. Парасюк также толкнул и ударил Гелетея.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщение о правонарушении относительно столкновения между нардепом Парасюком и Гелетеем, а разбираться с инцидентом будет прокуратура.