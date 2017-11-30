В Житомирской области грузовой поезд сбил пенсионерку насмерть

В среду, 29 ноября, в Бердичеве грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 29 ноября в Бердичевский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции о том, что поезд сбил человека.

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На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что около 16.10 часов грузовой поезд, двигавшийся в направлении Казатина, сбил женщину в возрасте около 70 лет, которая находилась на пути. От полученных травм она погибла на месте. Как пенсионерка оказалась на путях, сейчас выясняется.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Сейчас продолжается установление личности погибшей и обстоятельств этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Бердичеве грузовой поезд сбил насмерть мужчину, полиция начала расследование.