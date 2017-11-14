В Бердичеве грузовой поезд сбил насмерть мужчину, полиция начала расследование

В Бердичеве полиция расследует смерть мужчины под колесами грузового поезда.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 13 ноября до Бердичевского отдела полиции поступило сообщение о смертельном травмировании человека поездом. Сейчас устанавливается личность погибшего и проверяются обстоятельства его смерти.

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"Предварительно установлено, что 13 ноября около 22.00 на 31 км железнодорожной дороги Бердичев-Шепетовка», вблизи улицы Сосновой города Бердичева, грузовой поезд, двигаясь со стороны Шепетовки в направлении Казатина, смертельно травмировал неизвестного мужчину", - уточнили в полиции.

По словам машиниста, он сразу же начал тормозить поезд, когда увидел незнакомца, который внезапно выбежал на рельсы. Однако грузовой локомотив остановился лишь за 500 метров от места происшествия, и мужчина попал под поезд и загиув от травм.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление личности погибшего и всех обстоятельств этой трагедии.