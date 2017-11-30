Раненные при взрыве в никопольском суде подсудимые обвиняются в двойном убийстве

Раненные в результате взрыва гранат в никопольском суде подсудимые обвиняются в двойном убийстве. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что преступление произошло 10 февраля 2016 года в Никополе. Злоумышленники на двух автомобилях заблокировали иномарку, в салоне которой находились двое мужчин, 25 и 30 лет. Нападавшие из автомата Калашникова произвели серию выстрелов. В результате мужчины, находившиеся в иномарке, скончались на месте.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сначала был установлен 39-летний нападавший, который ранее имел судимость за преступления в сфере оборота наркотиков. Сообщники расстрела двух мужчин были задержаны позже. Они обвиняются по пункту 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде в Никополе в результате взрыва двух гранат два человека погибли, еще семь получили ранения. В полиции отметили, что во время слушания дела по факту убийства отец потерпевшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Позже пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что в результате взрыва в суде в больницы попали 10 человек.