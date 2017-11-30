Взрыв в суде Никополя: мужчина бросил гранаты после очередного переноса заседания по убийству его сына

В Никополе во время судебного заседания отец расстрелянного в 2016 году мужчины взорвал две гранаты.

Как сообщила в комментарии Еспресо.TV представитель Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, мужчина взорвал гранату после того, как суд в очередной раз перенес заседание. Сегодня суд был перенесен в связи с тем, что не явился адвокат.

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Отец пострадавшего бросил гранаты, когда на подозреваемых надели наручники.

Мужчина погиб. Ранения получили 10 человек, они госпитализированы.

Речь идет о деле о расстреле мужчины в Никополе, который произошел 10 февраля 2016 года. Тогда в Никополе неизвестные на двух автомобилях Honda и "ВАЗ" заблокировали движение автомобиля Geely, в салоне которого находились двое мужчин - 25 и 30 лет.

Нападавшие из автомата Калашникова осуществили очередь выстрелов по водителю и пассажиру автомобиля, в результате чего мужчины погибли. Один из погибших был сыном мужчины, который взорвал гранаты в суде.