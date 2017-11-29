В Харькове произошел взрыв – неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили гранату (фото)

В Харькове неизвестные злоумышленники бросили в помещение аптеки на проспекте Юбилейном неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что информация поступила в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня в 4:00 от работников муниципальной охраны.

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По адресу выезжали следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

«Полицейские осмотрели 100 кв. метров территории. Установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, ориентировочно, гранату. В результате действий злоумышленников произошел взрыв», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства собраны и направлены на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины.