В Харькове произошел взрыв – неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили гранату (фото)
Правоохранителями установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, предварительно гранату.
В Харькове неизвестные злоумышленники бросили в помещение аптеки на проспекте Юбилейном неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что информация поступила в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня в 4:00 от работников муниципальной охраны.
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По адресу выезжали следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
«Полицейские осмотрели 100 кв. метров территории. Установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, ориентировочно, гранату. В результате действий злоумышленников произошел взрыв», - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Вещественные доказательства собраны и направлены на экспертизу.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины.