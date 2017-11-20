В Днепре неизвестный обстрелял группу людей (фото)

В Индустриальном районе Днепра сегодня ночью неизвестный открыл стрельбу, в результате которой были ранены четверо мужчин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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«Установлено, что к группе людей подъехал неизвестный и произвел несколько выстрелов. В результате мужчины получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них - в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия полиция изъяла гильзы калибра 12 мм. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области неизвестный из огнестрельного оружия ранил трех мужчин. Пострадавшие находятся в больнице. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.