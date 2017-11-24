Спецназ СБУ задержал представителя Кадырова и отвез его к границе с Россией - СМИ

Спецназ СБУ задержал полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвез его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали, передает "Украинская правда".

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В начале октября этого года СБУ задержала Цицулаева в Киеве в ресторане "Казбек". Его связали и отвезли к российской границе, сказал источник. "Росбалт" пишет, что на границе Цицулаева уже ждали российские оперативники. Издание отмечает, что "по официальной версии" Цицулаева задержали в Брянской области на границе с Украиной.

Источники издания считают, что он кому-то "перешел дорогу" в Украине и его решили выдать России, чтобы "убрать с пути".

По информации "Росбалта", Рамзан Цицулаев находится в московском СИЗО "Матросская тишина", ему предъявлены обвинения в мошенничестве и применении силы к представителям власти. Кроме того, его якобы могут объявить в похищении и вымогательстве.

Официальные источники не сообщают об аресте Рамзана Цицулаева. В частности пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала УП, что не знает об этом деле и пообещала позже прокомментировать эту информацию.

По данным СМИ, Рамзана Цицулаева разыскивают после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане гостиницы "Золотое кольцо". Родственники и охранник помешали полицейским и позже были осуждены, а сам Цицулаев исчез.

С 2011 года он был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. В мае 2014 он участвовал в освобождении журналистов LifeNews, задержанных Национальной гвардией.