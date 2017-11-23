В Днепре СБУ задержала бизнесмена при попытке приобрести аппаратуру для прослушивания из РФ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали бизнесмена при попытке приобрести российский комплекс для прослушивания сетей сотовой связи.

Как сообщили в Управлении СБУ в Днепропетровской области, задержание произошло в прошлую пятницу.

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В частности, правоохранители установили, что днепровский коммерсант решил заказать за 200 тыс. долл. в РФ специальный комплекс для негласного получения информации.

«Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБУ задокументировали, что доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ», - говорится в сообщении.

Во время многоэтапной операции оперативники СБУ имитировали ввоз в Украину спецаппаратуры и задержали бизнесмена при попытке его приобретения.

В ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в собственности и пользовании коммерсанта, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства негласного снятия информации и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение, предназначенное для негласного получения информации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.