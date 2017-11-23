Украинских подростков хотели вывезти в Россию для незаконной трансплантации органов

В Киеве сегодня задержаны участники организованной преступной группировки, участники которой завербовали для трансплантации органов четырех человек, трое из которых - несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В состав ОПГ входили трое молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, двое из них - киевляне, один - житель Полтавщины.

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Злоумышленники, которые в течение августа-ноября вербовали людей для трансплантации внутренних органов, обещая потенциальным жертвам денежное вознаграждение, задержаны сегодня на центральном железнодорожном вокзале Киева.

"Поскольку в Украине трансплантация органов между людьми без родственных связей запрещена, злоумышленники пытались переправить завербованных ими людей через границу в Россию, в Москву для проведения хирургического вмешательства", - сообщили в полиции.

Также на вокзале была обнаружена женщина, которая направлялась в Москву на хирургическую операцию по изъятию части печени. При ней находилась медицинская документация, а также часть выданных вербовщиками денег - 10 тыс. грн на карманные расходы.

По информации полиции, 32-летней женщине-донору злоумышленники предложили 250 тыс. долларов США, хотя планировали отдать ей не более 10% этой суммы.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры, возраст завербованных несовершеннолетних достигал от 14 до 16 лет. Злоумышленники обещали юношам большие средства, на которые они смогут купить себе вещи, в частности, мобильные телефоны и автомобиль.

"Вербовка проходила через социальные сети и обычно родители даже не подозревали, что их дети могут продать свой орган преступникам, стать инвалидами или погибнуть", - подчеркнул прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

По информации прокуратуры, преступники планировали заработать только на одной трансплантации около 200 тыс. долларов, а обманутым донорам оплатить лишь шестую часть от суммы, а именно 30 тыс. долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей.