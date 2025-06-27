ЕБРР предоставит компании кредит в 35 млн евро для поддержки деятельности во время войны.

Компания "Нова Пошта" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 50 млн евро. Согласно материалам банка, компания планирует сокращение около 2900 сотрудников, что составляет менее 10% ее работников. Об этом говорится на сайте Банка.

Кредит от ЕБРР будет состоять из двух траншей: 35 миллионов евро, который будет выделен после подписания, и 15 миллионов евро, который будет выделен по собственному усмотрению банка.

С помощью кредита "Новая Почта" будет финансировать часть программы капитальных затрат на 2025-2026 годы, сосредоточенной на повышении операционной эффективности и поддержке стратегии развития во время войны. Программа включает совершенствование физической инфраструктуры, оптимизацию и расширение сети, модернизацию ИТ-систем и содействие восстановлению человеческого капитала.

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Также отмечается, что в мае 2025 года компания сообщила ЕБРР о запланированных сокращениях около 2900 сотрудников, что составляет менее 10% от общего количества работников. В банке отметили, что "Новая Почта" придерживается предусмотренных кредитным соглашением условий коллективных увольнений.

Новая Почта - последние новости

В начале июня финансовый партнер "Новой почты" платежная система NovaPay получила решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Как сообщила пресс-служба компании, большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

Недавно "Новая почта" открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве, который ежедневно обрабатывает более 1000 отправлений. Хаб работает 24/7 и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.

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