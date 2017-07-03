В Кривом Роге обрушилась бетонная плита: погибли двое

В Кривом Роге двух мужчин в заброшенном здании задавило железобетонной плитой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни.

Спасатели и полицейские из под обломков железобетонных плит изъяли тела мужчин в возрасте 35-40 лет.

Трагедия случилась около шестнадцати часов второго июля в заброшенном здании по улице Окружной м. Кривой Рог.

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Рядом с местом трагедии полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. По одной из версий, которую отрабатывают следователи, мужчины занимались поисками металлолома.

По неизвестным причинам потолок второго этажа упал и придавил двоих. Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка: десять человек травмировались, один погиб.